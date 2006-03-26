Мороз: сегодняшние выборы позволяют манипуляции

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что президенту следовало бы подписать поправки к избирательному закону, разрешающие голосовать в день выборов по решению суда.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.МОРОЗ выразил, общаясь с журналистами на участке №11 в Киеве.

«Я не думаю что это политический подтекст, но конечно нужно было подписать этот закон», – сказал он.

А.МОРОЗ отметил, что не подписание этого закона позволяет в определенной мере манипулировать списками избирателей, а также вносить субъективность в позицию членов избирательных комиссий.

«Однако если это и будет, то это будет редкостными эпизодами, которые не повлияют на результаты голосования», – подытожил политик.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями возвратил для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» об обжаловании неправильностей в списках избирателей, принятый парламентом 14 марта 2006 года.

Закон вносит в Кодекс административного судопроизводства Украины, законы «О выборах народных депутатов Украины» и «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» ряд изменений, которые предусматривают возможность обжалования гражданами допущенных при составлении списка избирателей неправильностей до дня голосования включительно. При этом исковое заявление об уточнении списка избирателей может быть подано в административный суд не позже чем за час до окончания времени голосования и такое заявление рассматривается судом безотлагательно.

По мнению главы государства, отмеченные изменения создают предпосылки для их использования с целью неоднократного голосования некоторых лиц вопреки статьям 71, 76 и 141 Конституции Украины, статьи 3 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» и статьи 4 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», которыми провозглашен принцип равного избирательного права (каждый избиратель имеет один голос на соответствующих выборах).