Еврорух Катеринчука подаст в суд на правительство Януковича

Общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины» (Еврорух) заявляет, что через суд заставит правительство Виктора ЯНУКОВИЧА выполнять решение Конституционного Суда Украины о возобновлении социальных выплат гражданам.

Об этом идет речь в заявлении «Европейской платформы для Украины», переданном УНИАН.

В частности, в документе за подписью лидера этой организации Николая КАТЕРИНЧУКА, отмечается, что 11 июля представители Кабинета Министров В.ЯНУКОВИЧА заявили о невозможности выполнить решение КС, которым их обязали разблокировать приостановленные ими же на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Как отмечается в заявлении, “сегодня правительство ЯНУКОВИЧА недоплачивает пенсии и тормозит социальные выплаты 16 млн. граждан Украины на общую сумму 70 млрд. грн.”.

В документе отмечается, что 19 марта этого года лидер общественно-политического движения «Европейская платформа для Украины» Н.КАТЕРИНЧУК, получил поддержку коллег из фракции «Наша Украина», внес представление в КС относительно соответствия Конституции Украины положений статей Государственного бюджета на 2007 год.

11 июля Конституционный Суд Украины обнародовал решение по этому делу, которым упразднил положение закона о государственном бюджете, что касались приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.

Общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины» заявляет, что для выплаты этих средств ненужно принятие каких-то законов или изменений в бюджет, на что ссылаются представители Кабмина. По информации Евроруха, статьи 62 и 101 действующего закона о бюджете позволяют правительству собственным решением, без парламента, увеличивать размер социальных выплат, в том числе и для выполнения решения судов.

“Отмечая несогласие правительства В.ЯНУКОВИЧА выполнять решение Конституционного Суда общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины» заявляет о решительной готовности в судебном порядке заставить нынешний Кабинет Министров выплатить гражданам украденные у них средства”, - идет речь в заявлении.

Н.КАТЕРИНЧУК в рамках программы «народный адвокат» начинает акцию по предоставлению безоплатной юридической помощи пенсионерам и малообеспеченным: юристы Евроруха будут проводить консультации и будут помогать заполнять необходимые документы в суді, для которых решение Конституционного Суда имеет преюдициальное значение. Это значит, что суды обязаны принимать его во внимание при рассмотрении конкретных исков.

Еврорух отмечает, что в соответствии с Конституцией Украины, социальные права и гарантии населения не могут ограничиваться, а закон о госбюджете не может отменять или останавливать положение других законов.

Как сообщал УНИАН, 11 июля первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявил, что правительство может реализовать решение Конституционного Суда о социальных гарантиях граждан исключительно после внесения изменения в закон о Государственном бюджете на текущий год.