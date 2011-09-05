Симоненко: есть деньги - лечишься, нет - умираешь

Реформа медицинской отрасли в Украине ничего не даст, заявил лидер КПУ, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко в эфире Тернопольской ОГТРК.

“Реформа медицинской отрасли ничего не даст… Коммунисты приближали к людям медицинские учреждения, а сегодня все делается наоборот – в больницах такие цены, что никто не имеет возможности там лечиться”, – приводит его слова сайт КПУ.

Также лидер партии прокомментировал перспективы введения в Украине страховой медицины.

“Ее главный принцип: есть деньги – лечишься, нет – умираешь. Страховая медицина возможна только тогда, когда в стране будет создана система гарантированного оказания бесплатной медицинской помощи всем категориям граждан”, – подчеркнул Петр Симоненко.