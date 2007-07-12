Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 3-процентный барьер преодолели бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения населения Украины, обнародованные научным руководителем Фонда “Демократические инициативы” Ириной БЕКЕШКИНОЙ и руководителем фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александром ВИШНЯКОМ.

По результатам опроса, за Партию регионов проголосовали бы 33,3% респондентов, за Блок “Нашей Украины”, “Народной самообороны” и “Украинской правицы” - 16,9% избирателей, БЮТ получил бы 16,9% голосов и Коммунистическая партия Украины – 5,7%.

Среди других партий, как свидетельствует опрос, менее 3% набрали бы Блок Владимира Литвина (1,6%), Социалистическая партия Украины (1,3%) и Прогрессивная социалистическая партия Украины – 1,2%. Против всех проголосовали бы 2,9% граждан и еще 19% респондентов не определились с выбором.

По словам А.ВИШНЯКА, предвыборная ситуация в Украине развивается по сценарию, очень близкому к тому, который имел место во время выборов полтора года назад. Соотношение политических сил, по его словам, существенных изменений не претерпело, за исключением Социалистической партии Украины, которая потеряла более половины своего прежнего электората и которая теперь имеет проблемы с преодолением 3-процентного барьера. Как отмечает А.ВИШНЯК, за последние полтора месяца рейтинг Партии регионов возрос на 1,5%, БЮТ - уменьшился на 2,5%, рейтинг мегаблока фактически не изменился, последнее место в четверке лидеров занимает Коммунистическая партия, – ее рейтинг за последние полтора месяца вырос более чем на 2%. Все остальные силы, по словам А.ВИШНЯКА, не преодолевают 3% барьер, даже учитывая тот факт, что среди тех, кто будет принимать участие в голосовании, 15,4% не определились, за кого отдадут свой голос.

По данным, приведенным А.ВИШНЯКОМ, на Западной Украине с выбором еще не определились около 30% избирателей, в Центральной Украине – 15,5%, на Юге стране и в Донбассе – 14,5-15%. Учитывая такую региональную специфику рейтингов, как считает А.ВИШНЯК, отрыв Партии регионов от мегаблока «Наша Украина-Народная самооборона» и от БЮТ фактически исчезают.

На сегодняшний момент, говорит А.ВИШНЯК, между одними и другими политическими существует баланс, и победу могут одержать как одни так и другие. Результат выборов зависит от того, как будут проведены предвыборные кампании политических сил и насколько удачно у них получится мобилизовать свой потенциальный электорат.

Общеукраинский опрос взрослого населения Украины проводился фондом «Демократические инициативы» и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» с 19 июня по 2 июля. Методом интервью были опрошены 2000 респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.