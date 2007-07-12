Наша Украина назвала три критерия формирования списка

Основными критериями для включения кандидатов в список блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет представительство областей, профессионализм и принципиальность.

Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, сегодня Совет партии “Наша Украина” принял за основу документ о "Принципах формирования избирательного списка “Наша Украина - Народная самооборона”.

По словам члена Совета партии “Наша Украина”, секретаря рабочей группы Романа ЗВАРИЧА, в этом документе определены основные критерии для включения кандидатов в список и определение их очередности: 1. Представительство областей. 2. Профессионализм. 3. Принципиальность и дисциплинированность.

В документе также прописаны направления законодательной работы в ВР следующего созыва: правовой, экономический, финансовый, гуманитарно-социальный и международный/оборонный блоки.

“На одном из заседаний Президиума партии было принято решение создать рабочую группу, которая подготовила документ о принципах формирования избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Рабочая группа, которую возглавил Вячеслав КИРИЛЕНКО, вынесла на заседание Совета партии документ, который уже был предварительно одобрен Президиумом”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

“Мы предложили нашим партнерам по блоку окончательно утвердить этот документ после доработки его рабочей группой. Убежден, что список должен быть инструментом для обеспечения политической стратегии Блока”, - заметил Р.ЗВАРИЧ.