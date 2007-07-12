Довольны ли украинцы уровнем демократии (опрос)

Только 3,1% граждан Украины довольны состоянием демократии в государстве.

Такие данные исследования общественного мнения населения Украины сегодня на пресс-конференции в Киеве обнародовали научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА и руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК.

По результатам исследования, “преимущественно довольны” состоянием демократии в стране 22,1% граждан, “преимущественно не довольны” 32,7% опрошенных, совсем не удовлетворены состоянием демократии в стране 27,8% граждан и 14,2% респондентов было трудно ответить на вопрос.

В то же время, согласно обнародованной информации, по мнению 44,7% граждан, демократия является желаемым типом государственного строя для Украины, 20,9% граждан считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический, 15,2% граждан безразличны к тому, есть демократический режим или нет, и 19,2% опрошенным было трудно ответить на вопрос.

Комментируя данные опроса, И.БЕКЕШКИНА сказала, что общий показатель оценки демократии в Украине растет, - теперь население страны “ставит по демократии твердую тройку”.

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, в Украине есть много свобод, и они существенно выросли в сравнении с 2004 годом. Среди них – право объединяться в какие-либо политические партии, право образовывать общественные объединения, равноправие национальных меньшинств, равноправие женщин, право на свободу вероисповедания, право на свободу слова. При этом уровень доверия к украинским средствам массовой информации, по данным исследования, упал на 10%.

Кроме того, по данным исследования, с 11% до 20% возросло количество граждан, по мнению которых, в Украине существует право на достойный человека уровень жизни, однако этот показатель все еще остается низким. Наибольшей проблемой в вопросе прав и свобод граждан Украины, как отмечает И.БЕКЕШКИНА, остается то, что более чем 40% граждан чувствуют себя неспособными оказывать влияние на решение власти.

Общеукраинский опрос взрослого населения Украины проводился фондом «Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” с 19 июня по 2 июля. Методом интервью были опрошены 2000 респондентов по выборке, что представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.