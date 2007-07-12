Наша Украина проведет съезд 2 августа
15:46, 12 июля 2007Политика
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Решение принято единогласно
Съезд “Нашей Украины” состоится 2 августа
Киев. 12 июля. УНИАН. Съезд “Нашей Украины” состоится 2 августа.
Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, сегодня на заседании совета партии “Наша Украина” было принято решение о созыве третьего заседания пятого съезда партии “Наша Украина” 2 августа.
Решение было принято единогласно.
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