Наша Украина проведет съезд 2 августа

Решение принято единогласно

Съезд “Нашей Украины” состоится 2 августа Киев. 12 июля. УНИАН. Съезд “Нашей Украины” состоится 2 августа. Как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, сегодня на заседании совета партии “Наша Украина” было принято решение о созыве третьего заседания пятого съезда партии “Наша Украина” 2 августа. Решение было принято единогласно.

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