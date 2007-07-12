Политсовет НСНУ со второй попытки уволил Бессмертного
15:35, 12 июля 2007Политика
941 0
Сначала не хватило голосов
|Роман БЕССМЕРТНЫЙ
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 112 членов политсовета.
Р.БЕССМЕРТНОГО освободили от этой должности в результате второго голосования. Во время первого голосования по данному вопросу за такое предложение проголосовали только 72 члена политсовета.
Для принятия соответствующего решения необходимо 103 голоса членов политсовета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter