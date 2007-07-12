Политсовет НСНУ со второй попытки уволил Бессмертного

15:35, 12 июля 2007
Политика
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Сначала не хватило голосов

Политсовет партии "Наша Украина" освободила Романа БЕССМЕРТНОГО с должности председателя политисполкома партии.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 112 членов политсовета.

Р.БЕССМЕРТНОГО освободили от этой должности в результате второго голосования. Во время первого голосования по данному вопросу за такое предложение проголосовали только 72 члена политсовета.

Для принятия соответствующего решения необходимо 103 голоса членов политсовета.

 

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