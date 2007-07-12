В Киеве началось заседание политсовета НСНУ

В Киеве началось заседание политсовета политической партии «Народный Союз «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании политсовета планируется обсудить пять вопросов, в частности, относительно созыва очередного съезда НСНУ, о председателе центрального исполнительного комитета «Народного Союза «Наша Украина», о принципах формирования избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в ВР.

Предусматривается также, что будет рассмотрен вопрос о делегировании президиуму партии полномочий политического совета «Наша Украина», не относящиеся к его исключительной компетенции, а также о ситуации в некоторых областных организациях партии.

Перед заседанием политсовета председатель «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО зачитал заявление Владимира МОЙСЫКА о желании вступить в ряды «Нашей Украины».

Соответствующее решение по этому вопросу было принято участниками заседания политсовета единогласно.