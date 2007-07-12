Владимир Литвин даст пресс-конференцию

14 июля в 11-00 начнется съезд Народной Партии, на котором с программной речью на тему: «Вызовы для Украины: политическая платформа Народной Партии» выступит председатель Народной Партии, Председатель Верховной Рады IV созыва, вице-президент НАНУ Владимир Литвин. Во время съезда будет рассмотрен список претендентов в кандидаты в народные депутаты Украины от Народной Партии для участия во внеочередных выборах. Также В.Литвин проинформирует об отозвании депутатов местных советов, избранных от «Народного блока Литвина». В 13-30 состоится пресс-конференция при участии председателя Народной Партии Владимира Литвина по результатам проведенного съезда Народной Партии (Международный центр культуры и искусств, ул. Институтская, 1, Октябрьский Дворец). Телефоны: 270-65-85; 8-093-259-00-83 до 15-00 13 июля.