На Черновецкого готовят покушение?

Заместитель киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ подтвердил, что в адрес мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО раздаются угрозы из-за его намерения инициировать отмену решений Киевсовета об отведении земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции перед началом сессии Киевсовета.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о звонках с угрозами в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, О.ДОВГИЙ сказал: «Я не хочу комментировать то, что относится к компетенции соответствующих правоохранительных органов и Службы безопасности. Такие факты были».

Он также сказал, что угрозы раздаются не только в адрес Киевского городского председателя, но и в адрес его команды.

«Вся эта информация в полном объеме передана в соответствующие службы, которые должны использовать эту оперативную информацию и принять меры по организации безопасности деятельности городского председателя и его команды», - добавил О.ДОВГИЙ.

По его данным, охрана Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО усилена.

Справка УНИАН. Сегодня Киевская муниципальная газета “Хрещатик” №107 (3097) опубликовала заметку под названием “На Леонида Черновецкого готовят покушение. Бандиты не собираются складывать оружие в борьбе за столичную землю”.

В сообщении отмечается, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ получает по телефону угрозы. Ему выставляют требование отказаться от намерения инициировать прекращение действия 56 решений Киевсовета прошлого созыва об отведении земли.

Вместе с тем газета отмечает, что “решение заморозить проблемные застройки в Киеве, правом на проведение которых наделены в основном люди из приближенного круга Юлии ТИМОШЕНКО, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ собирался обнародовать на сегодняшней сессии Киевсовета”.