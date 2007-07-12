Бессмертный подал в отставку
11:46, 12 июля 2007Политика
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Заявление зарегистрировали 5 июля
|Роман БЕССМЕРТНЫЙ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины” со ссылкой на первого заместителя председателя исполкома партии Игоря ЖДАНОВА.
По словам И.ЖДАНОВА, еще вечером 5 июля в документальном отделе партии «Наша Украина» зарегистрировано заявление Р.БЕССМЕРТНОГО в адрес политсовета партии, а также председателя партии Вячеслава КИРИЛЕНКО.
“В своем заявлении Р.БЕССМЕРТНЫЙ просит освободить его по собственному желанию от должности председателя исполкома партии «Наша Украина», - сказал И.ЖДАНОВ.
Он также сообщил, что вопрос принятия или неприятия отставки Р.БЕССМЕРТНОГО будет решать политсовет партии путем голосования.
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