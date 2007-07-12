Березовский считает, что премьером станет Тимошенко

Борис Березовский считает, что следующим премьером может стать Тимошенко. «Безусловно, это будет зависеть от финального расклада на выборах. То есть, с каким преимуществом «оранжевые» победят, но я свою точку зрения не изменил: я считаю, что следующим премьер-министром Украины станет Юлия Тимошенко», - сказал он винтервью «Газете 24», опубликованном в четверг.

Отвечая на вопрос об отношениях с украинскими политиками, Б.Березовский сказал, что не хочет это комментировать, чтобы взаимоотношения с ним не были использованы против них оппонентами. «Но могу сказать, что я по-прежнему поддерживаю отношения с Александром Волковым. Он не скрывает этого, я не скрываю этого. И они выходят далеко за рамки, так скажем, обмена политическими взглядами. Они действительно дружеские. А вообще, я в хороших приятельских отношениях со многими украинскими политиками демократического лагеря», - сказал бизнесмен.

Он также выразил уверенность, что «оранжевые» победят на выборах 30 сентября. «Я абсолютно уверен, что «оранжевые» победят на предстоящих парламентских выборах, все-таки они много чему научились. Собственно, это и будет ответом украинского народа на те преобразования, которые начались в 2004 году», - сказал он.