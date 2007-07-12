Луценко уехал отдыхать на Крит

Первый номер избирательного списка блока "Наша Украина"-"Народная самооборона" в настоящий момент отдыхает вместе с семьей (женой Ириной, сыновьями - студентом Александром и школьником Виталием) на Крите в одном из самых дорогих тамошних отелей Grecotel Creta Palace.

Пятизвездочный отель Grecotel Creta Palace входит в число лучших гостиниц Греции и расположен на роскошном побережье о. Крит вблизи города Ретимно.

Как сообщает Сегодня, стоимость самого дешевого одноместного номера в гостинице - 321 евро в сутки за человека (во всех номерах есть телевизоры, холодильники, отделанные мрамором ванные и балконы). Семейный номер - бунгало, отделенное от основного здания, стоит 210 евро в сутки за человека.