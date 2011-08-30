Адвокат Тимошенко: под угрозой сама профессия адвоката

Адвокаты будут иметь право на профессию лишь при условии независимости судов.

Об этом заявил адвокат Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ во время круглого стола: «Обеспечение права на защиту. Пути совершенствования отечественного процессуального законодательства», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина». Организаторами мероприятия выступили Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, Агентство США по международному развитию (USAID), Ассоциация законодателей Украины, Офис Совета Европы в Украине, Союз юристов Украины и Союз адвокатов Украины.

По словам Н.СИРОГО, «сила адвокатуры в утверждении прав человека и в независимости суда. И как только появляются угрозы независимости суда и правам человека - это тот звонок, когда мы все вместе должны становиться на ноги и всеми возможными средствами противостоять этому. В этом ваш прямой интерес, потому что следующими будете вы».

«Отдельных прав у адвокатов нет, права адвоката являются производными от тех людей, которых вы защищаете, и потому как только нарушено право лица - это дело всех адвокатов», - добавил Н.СИРЫЙ.

По его словам, «это ненормально, когда мы, адвокаты, стояли с поднятыми руками два дня, чтобы суд разрешил нам оказать правовую помощь. Это пример современной адвокатуры, как и тот факт, что на ознакомление с 15-ю томами досудебного дела нам дали три дня, а материалы были переполнены экономическими экспертизами, газовыми контрактами, которые заключались по шведским законам».

Как подчеркнул адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, этот порядок, который начат в Печерском суде, по отзывам адвокатов уже переносится и на другие дела. Он призвал представителей адвокатских союзов активнее реагировать на такие негативные явления как ограничение адвокатов в сроках на ознакомление с делом.

«Очень сложно работать в процессе, когда поднятая рука адвоката расценивается как затягивание процесса, а пожатие плеча адвоката - препятствие на пути к истине», - добавил Н.СИРЫЙ.

По его словам, адвокатам также сложно работать, когда в деле отсутствует обоснованное подозрение.

В свою очередь еще один адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что тема избиения адвокатов, которая обсуждается во время круглого стола, - это чрезвычайное происшествие.

«Однако есть еще одна чрезвычайная тенденция в государстве, когда адвокат становится статистом и не может реализовать свои законные права, а председательствующие в судах, злоупотребляя предоставленными законом правами, просто лишают защитников в уголовном процессе реализации их прав по обеспечению надлежащих прав своих клиентов», - сказал он.

«Мы должны принять все меры, чтобы профессия и работа адвокатов уважалась, ведь в соответствии со ст.3 Конституцией Украины есть защита прав и свобод человека. Права адвокатов должны быть на уровне прав и полномочий правоохранительных органов», - отметил Ю.СУХОВ, добавив, что если у адвокатов таких прав не будет, то не будет состязательности процесса и надлежащей защиты прав человека.