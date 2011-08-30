Адвокат Тимошенко: под угрозой сама профессия адвоката
Призывает коллег объединиться
Адвокаты будут иметь право на профессию лишь при условии независимости судов.
Об этом заявил адвокат Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ во время круглого стола: «Обеспечение права на защиту. Пути совершенствования отечественного процессуального законодательства», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина». Организаторами мероприятия выступили Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, Агентство США по международному развитию (USAID), Ассоциация законодателей Украины, Офис Совета Европы в Украине, Союз юристов Украины и Союз адвокатов Украины.
По словам Н.СИРОГО, «сила адвокатуры в утверждении прав человека и в независимости суда. И как только появляются угрозы независимости суда и правам человека - это тот звонок, когда мы все вместе должны становиться на ноги и всеми возможными средствами противостоять этому. В этом ваш прямой интерес, потому что следующими будете вы».
«Отдельных прав у адвокатов нет, права адвоката являются производными от тех людей, которых вы защищаете, и потому как только нарушено право лица - это дело всех адвокатов», - добавил Н.СИРЫЙ.
По его словам, «это ненормально, когда мы, адвокаты, стояли с поднятыми руками два дня, чтобы суд разрешил нам оказать правовую помощь. Это пример современной адвокатуры, как и тот факт, что на ознакомление с 15-ю томами досудебного дела нам дали три дня, а материалы были переполнены экономическими экспертизами, газовыми контрактами, которые заключались по шведским законам».
Как подчеркнул адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, этот порядок, который начат в Печерском суде, по отзывам адвокатов уже переносится и на другие дела. Он призвал представителей адвокатских союзов активнее реагировать на такие негативные явления как ограничение адвокатов в сроках на ознакомление с делом.
«Очень сложно работать в процессе, когда поднятая рука адвоката расценивается как затягивание процесса, а пожатие плеча адвоката - препятствие на пути к истине», - добавил Н.СИРЫЙ.
По его словам, адвокатам также сложно работать, когда в деле отсутствует обоснованное подозрение.
В свою очередь еще один адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что тема избиения адвокатов, которая обсуждается во время круглого стола, - это чрезвычайное происшествие.
«Однако есть еще одна чрезвычайная тенденция в государстве, когда адвокат становится статистом и не может реализовать свои законные права, а председательствующие в судах, злоупотребляя предоставленными законом правами, просто лишают защитников в уголовном процессе реализации их прав по обеспечению надлежащих прав своих клиентов», - сказал он.
«Мы должны принять все меры, чтобы профессия и работа адвокатов уважалась, ведь в соответствии со ст.3 Конституцией Украины есть защита прав и свобод человека. Права адвокатов должны быть на уровне прав и полномочий правоохранительных органов», - отметил Ю.СУХОВ, добавив, что если у адвокатов таких прав не будет, то не будет состязательности процесса и надлежащей защиты прав человека.