Президент вывел из состава СНБО двух экс-губернаторов

18:16, 11 июля 2007
Политика
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Текст указа - на официальном сайте

Виктор Ющенко отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после совещания с руководителями силовых ведомств. Киев, 24 маяПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего председателя Черниговской облгосадминистрации Николая ЛАВРИКА и бывшего председателя Николаевской обгосадминистрации Александра САДЫКОВА.

Текст документа размещено на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Президент 10 июля освободил Н.Лаврика от должности главы Черниговской ОГА и А.Садыкова - от должности главы Николаевской ОГА.

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