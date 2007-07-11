Президент вывел из состава СНБО двух экс-губернаторов

Текст указа - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего председателя Черниговской облгосадминистрации Николая ЛАВРИКА и бывшего председателя Николаевской обгосадминистрации Александра САДЫКОВА. Текст документа размещено на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, Президент 10 июля освободил Н.Лаврика от должности главы Черниговской ОГА и А.Садыкова - от должности главы Николаевской ОГА.

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