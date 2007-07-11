Тимошенко назвала правительство Януковича уникальным

БЮТ начинает программу по возобновлению социальной защиты граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что сегодня Конституционный Суд объявил решение о признании неконституционными статей госбюджета-2007, которыми приостанавливалась выплата социальных льгот, предусмотренных законодательством.

«Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА уникально тем, что оно остановило 63 социальных закона», - сказала она.

«Антисоциальная политика правительства сегодня доказана решением Конституционного Суда», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что данные законы касаются почти всех групп населения, которые нуждаются в социальной помощи. В частности, данные законы касались льгот для инвалидов всех групп, детей-инвалидов, участников боевых действий, детей войны.

Также, по ее словам, неконституционной признана приостановка выплаты льгот для военнослужащих, также после решения КС помощь при рождении ребенка снова будет выплачиваться в полном объеме.

В связи с этим она заявила, что БЮТ начинает широкомасштабную программу по возобновлению этих льгот, по возобновлению социальной защиты.

По ее словам, в каждом региональном штабе БЮТ будут открыты приемные для людей, которые имеют право на такие льготы. В этих приемных, по ее словам, они смогут при помощи юристов оформить иск в суд с требованием возобновить все необходимые для них льготы.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что также за партийные средства БЮТ готова оплатить судебную пошлину для тех граждан, которые не могут сделать это самостоятельно.

Кроме этого, она заявила о готовности БЮТ оказывать всестороннюю бесплатную адвокатскую помощь этим гражданам.