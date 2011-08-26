Посол Франции о Тимошенко, слухах и МИДе Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР заявляет, что неправдивая информация о его отзыве была создана Министерством иностранных дел Украины и распространена в средствах массовой информации.

Об этом Ж.ФОР заявила в интервью журналу «Тиждень».

«Никто не отзывал меня как посла Франции из Украины. Как посольство, так и Министерство иностранных и европейских дел Французской Республики выступили с опровержением этих слухов, циркулирующих вокруг меня. Официальная политическая позиция моего государства относительно судебного процесса, о котором вы упомянули (над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО – УНИАН), была последовательно и публично выражена и мной лично как послом в заявлениях для прессы, и в коммюнике МИД Франции от 23 июня и 6 августа...

Что касается моего отъезда я выступлю с комментариями, когда наступит время делать такие заявления. Добавлю: я сожалею, что такая неправдивая информация была создана в стенах МИД Украины и распространена относительно меня в СМИ. Это некорректно», - сказал Ж.ФОР.

Как сообщал УНИАН, в начале августа некоторые СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что посол Франции в Украине Ж.ФОР был отозван за высказывание по поводу судебного процесса над экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО. 28 июля Ж.ФОР выразил мнение, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО находится очень далеко от права и очень близко к политике.

9 августа на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН подтвердил информацию об отзыве посла Франции Ж.ФОРА. «Действительно, сейчас проводится процедура согласования кандидатуры нового посла», - сказал О.ВОЛОШИН. Он отметил, что МИД Украины неизвестно, с чем связан отзыв Ж.ФОРА. «В мировой дипломатической практике не принято извещать страну о причине отзыва своего дипломатического представителя», - сказал О.ВОЛОШИН.

10 августа во время брифинга, отвечая на вопрос по поводу слухов об отзыве посла Франции в Украине, пресс-секретарь Министерства иностранных и европейских дел Франции заявил, что Париж не отзывал своего посла.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Франции в Украине, при этом пресс-секретарь отметил: «Что касается ареста госпожа ТИМОШЕНКО хочу напомнить вам текст заявления, сделанного в пятницу, 5 августа: Франция очень обеспокоена арестом госпожа ТИМОШЕНКО. Мотивации судебного разбирательства ее дела вызывают у нас вопросы. В частности, нам кажется, что право на защиту не обеспечено. Мы постоянно подчеркиваем, что соблюдение норм права является ключевым элементом построения партнерства между Францией, Европейским Союзом и Украиной. Франция вместе со своими европейскими партнерами и впредь с большим вниманием будет следить за развитием ситуации, касающейся госпожи ТИМОШЕНКО».