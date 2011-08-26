Киреев выгнал из зала заседаний нардепа

Судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ, который председательствует по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, удалил из зала судебных заседаний народного депутата от "БЮТ-Батьківщини" Виктора ТАРАНА-ТЕРЕНА.

Как передает корреспондент УНИАН, судья мотивировал свое решение тем, что В.ТАРАН-ТЕРЕН допускал грубые нарушения в ходе заседания.

Во время оглашения Р.КИРЕЕВЫМ материалов уголовного дела адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО поочередно требовали, чтобы судья зачитывал полный текст документов, реквизиты документов, и делали заявления о недопустимых действиях председательствующего.

Р.КИРЕЕВ пригрозил удалить из зала и отстранить от процесса адвоката Александра ПЛАХОТНЮКА.

Это вызвало негативную реакцию у Ю.ТИМОШЕНКО, и она заявила, что судья сознательно лишает ее права работать по Уголовно-процессуальному кодексу. «Вы думаете, Вам все с рук сойдет? Вы не суд, Вы беспредел», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В ответ Р.КИРЕЕВ, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, заметил, что два предыдущих заседания она вела себя процессуально и должна была бы вести себя так и в дальнейшем.

«Что Вы можете мне сделать? Сейчас Вы хотите удалить моих защитников. Вы оборотень, а не судья», - сказала судье Ю.ТИМОШЕНКО. Эти ее слова поддержали депутаты от «БЮТ-Батьківщини», которые находятся в зале, и это возмутило Р.КИРЕЕВА.

Он попросил представителя судебной милиции «Грифон» указать на нарушителей порядка, и тот указал на депутата В.ТАРАНА-ТЕРЕНА.

После этого Р.КИРЕЕВ принял решение об удалении депутата из зала до конца рассмотрения дела.

В.ТАРАН-ТЕРЕН вышел из зала со словами: «Ваша нечесть, я уйду».

Подводя итоги инцидента, Р.КИРЕЕВ назвал это провокацией, направленной на дискредитацию судебной системы.