Киреев в 11-й раз отказался освободить Тимошенко

Председательствующий в судебном процессе по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ в одиннадцатый раз отказался освободить экс-премьера из-под стражи, таким образом, отклонив соответствующее ходатайство ее адвокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда отмечается, что адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО в своем ходатайстве не привели достаточно оснований, которые бы свидетельствовали о необходимости изменения меры пресечения.

Следующее судебное заседание по делу состоится 26 августа, в 9.00.