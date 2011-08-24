В центре Киева начался праздничный концерт

На Майдане Незалежности в Киеве начался праздничный концерт по случаю 20-й годовщины Независимости Украины, который открыл оркестр Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время на Майдане около 200 сторонников оппозиции продолжают митинг. Они стоят в окружении около 30 бойцов спецподразделения милиции «Беркут» и практически общаются друг с другом, поскольку услышать ораторов невозможно из-за выступления оркестра. Представители оппозиции держат государственные флаги, флаги партии «Батьківщина», Конгресса украинских националистов, партий «Реформы и порядок», «Народная Самооборона». Также участники мероприятия держат плакаты с надписями: «Юля, мы с тобой!», «Президенту - импичмент».