Правительство мешает Президенту бороться с коррупцией

Правительство и законодательная ветвь власти не обеспечивают защищенность населения от коррупционных проявлений.

Такую позицию, как сообщает пресс-служба главы государства, выразил руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Виктор БЕСКОРОВАЙНЫЙ.

«Причина в отсутствии системы противодействия коррупции», – подчеркнул он.

В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ напомнил, что в Украине на антикоррупционную тематику приняты 12 законов, из которых 2 не вступили в силу и 12 постановлений правительства (из них одно утратило силу). Однако анализ выполнения этих документов свидетельствует, что все они не позволили достичь конечной цели – «преодоления коррупции». «В первую очередь потому, что не предусматривали создания системы противодействия коррупции», – объяснил представитель Секретариата.

При этом он отметил, что именно действующий Президент Украины подошел к решению этой проблемы на системной основе. Так в Указе №1615/2005 «О первоочередных мерах по детенизации экономики и противодействию коррупции» были определены основные направления противодействия коррупции в политической, экономической и социальной сферах, на общегосударственном и местном уровнях. В частности, правительству были поставлены задачи по разработке антикоррупционных законопроектов, которые были поданы Виктором ЮЩЕНКО в Верховную Раду Украины как безотлагательные. Однако проправительственная коалиция отложила президентский пакет антикоррупционных инициатив в «долгий ящик». Отсутствие у нынешнего руководства правительства политической воли относительно принятия решительных и реальных шагов по преодолению коррупции в государстве и обеспечению выполнения Украиной взятых на себя международных обязательств по этому вопросу свидетельствует об игнорировании требований Указа Президента Украины №742/2006 относительно разработки Плана действий реализации Концепции преодоления коррупции в стране.

Кроме того, В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ напомнил, что Президентом Украины было предложено политическим силам, которые принимают участие в избирательной парламентской кампании в этом году, отказаться от депутатской неприкосновенности.