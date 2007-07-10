Томенко не нравится, чем занимается Ахметов

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает сомнительным и недопустимым разработку самым богатым украинским предпринимателем Ринатом АХМЕТОВЫМ и иностранными экспертами Программы экономических реформ для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя информацию о том, что Р.АХМЕТОВ и созданный им фонд „Эффективное управление” будут работать совместно с зарубежными экспертами над программой экономических реформ для Украины.

По мнению Н.ТОМЕНКО „было бы вполне логично, если бы подобную программу деятельности Ринат АХМЕТОВ готовил „под себя” как под будущего премьер-министра”. При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что, “кстати, вероятность такого варианта полностью реальна, учитывая неоднократные встречи и дискуссии между ним и Президентом Украины, а также высокую оценку, данную Виктором ЮЩЕНКО конструктивной деятельности Рината АХМЕТОВА”.

В случае же, подчеркнул Н.ТОМЕНКО, если стратегия Украины разрабатывается иностранцами не под будущее премьерство, это является сомнительным и недопустимым. “Ведь тогда создается впечатление, что самый богатый, по оценкам экспертов, человек Украины, используя хорошую идею необходимости разработки экономической стратегии для Украины, ищет дополнительные, мотивированные зарубежными специалистами механизмы зарабатывания на Украине”, - считает Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, более логичным был бы заказ Р.АХМЕТОВЫМ у иностранных экспертов разработки программы развития для его собственной финансово-промышленной компании, а не для государства в целом. „Нельзя под эгидой человека, финансовая группа которого сегодня занимает ключевую позицию только в определенной отрасли, разрабатывать программу развития целой страны. Это может толковаться как стратегия еще более удачного зарабатывания на Украине. Ведь стратегией для Украины должна быть программа сбалансированного и оптимального развития всех регионов Украины, всех отраслей промышленности”, - считает Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, программа развития Украины должна определяться, прежде всего, украинскими экспертами и обязательно утверждаться украинским обществом. „Иностранные специалисты могут приобщаться к разработке стратегии только как консультанты, поскольку стратегические документы развития нашей страны – это прерогатива и ответственность собственной страны, а не зарубежных экспертов, которых оплачивает кто-то из олигархов”, - считает Н.ТОМЕНКО.

«Именно такую логику действий исповедует наша команда, разрабатывая „Пятилетку успеха для Украины” - План действий на 2007-2012 года. С целью его совершенствования БЮТ будет проводить специальные общественные форумы, обсуждая конкретный перечень необходимых программ и механизмов деятельности власти на ближайшие 5 лет”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, член Партии регионов Р.АХМЕТОВ заявил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил ему разрабатывать программу экономических реформ.

По словам Р.АХМЕТОВА, будет работать над программой созданный им фонд «Эффективное управление», который, по его утверждению, не будет финансировать политические партии и не иметь отношения к выборам.

Р.АХМЕТОВ также сообщил, что первый проект фонда - программу экономических реформ на следующие четыре года - будет разрабатывать одна из ведущих международных компаний, которая консультирует много государств, однако к проекту привлекут и украинских специалистов.

Р.АХМЕТОВ отмечает, что создание нового фонда следует считать его личным вкладом в экономическое развитие страны и отмечает, что это первый пример в Украине, когда разработка экономических программ для правительства будет финансироваться из отечественных источников.