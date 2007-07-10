Москва отменила черный список для украинцев

Россия вслед за Киевом сняла ограничения на въезд на свою территорию отдельных граждан Украины, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Михаила КАМЫНИНА.

Об этом сообщает РИА «Новости».

"По договоренности с украинской стороной и в связи с принятыми в Киеве решениями об отмене запрета на въезд на территорию Украины отдельным гражданам РФ компетентными органами России на основе принципа взаимности также принято решение о снятии введенных ранее в соответствии с российским законодательством ограничений на въезд на территорию России отдельных граждан Украины", - говорится в документе, размещенном на официальном сайте министерства.

М.КАМЫНИН отметил, что данное решение не распространяется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных преступлений, терроризме и экстремизме, либо совершивших некоторые виды административных правонарушений.

Украина в понедельник отменила запрет на въезд ряда граждан России на свою территорию. Решение принято "в интересах развития украинско-российских отношений на основе добрососедства и взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности, а также с учетом соответствующих обращений МИД РФ".