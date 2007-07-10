Избран председатель Конституционного суда Украины

10 июля на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины председателем Конституционного Суда избран судья КС Андрей СТРИЖАК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

* * * Андрей Андреевич СТРИЖАК родился в 1947 году с. Дубровка Ужгородского района Закарпатской области в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал рабочим, слесарем Ужгородского АТП № 06012. В 1971 году окончил Харьковский юридический институт. Работал следователем прокуратуры Ивановского района Одесской области. в 1971-1978 гг. - помощник прокурора г. Ужгорода, прокурор следственного отдела прокуратуры Закарпатской области, старший помощник прокурора Закарпатской области. С 1978 года по 1988 год – судья, заместитель председателя Закарпатского областного суда. С 1988 года – судья Верховного Суда Украины. С 1996 года – председатель Закарпатского областного суда, председатель Апелляционного суда Закарпатской области.

В декабре 2004 года на VI съезде судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

4 августа 2006 года после принесения присяги вступил в должность судьи Конституционного Суда Украины. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Украины.

Как сообщал УНИАН, предыдущий председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ был освобожден от должности по собственному желанию 17 мая.