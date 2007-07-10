Ющенко уволил черниговского губернатора, а заодно и семь глав РГА
Тексты указов размещены на официальном сайте
|Николай ЛАВРИК
Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 28 июня пресс-служба Черниговской ОГА сообщила, что председатель облгосадминистрации Н.ЛАВРИК написал заявление об отставке “в связи с невозможностью исполнять свои обязанности”.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 10 июля освободил от должностей председателей семи райгосадминистраций Черниговской области.
Как сообщает пресс-служба Президента, Василий АМЕЛЬЧЕНКО освобожден от должности председателя Сосницкой РГА, Виктор ЛАЗАРЬ - от должности председателя Черниговской РГА, Григорий СКИДАН - от должности председателя Щорской РГА, Владимир ВАСЮК - от должности председателя Срибнянской РГА, Владимир ДРУГАКОВ - от должности председателя Нежинской РГА, Николай АНДРИЕНКО - от должности председателя Носовской РГА, Валерий МОЗГОВОЙ – от должности председателя Бобровицкой РГА.