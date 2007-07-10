Ющенко уволил черниговского губернатора, а заодно и семь глав РГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 28 июня пресс-служба Черниговской ОГА сообщила, что председатель облгосадминистрации Н.ЛАВРИК написал заявление об отставке “в связи с невозможностью исполнять свои обязанности”.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 10 июля освободил от должностей председателей семи райгосадминистраций Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, Василий АМЕЛЬЧЕНКО освобожден от должности председателя Сосницкой РГА, Виктор ЛАЗАРЬ - от должности председателя Черниговской РГА, Григорий СКИДАН - от должности председателя Щорской РГА, Владимир ВАСЮК - от должности председателя Срибнянской РГА, Владимир ДРУГАКОВ - от должности председателя Нежинской РГА, Николай АНДРИЕНКО - от должности председателя Носовской РГА, Валерий МОЗГОВОЙ – от должности председателя Бобровицкой РГА.