У Ющенко считают, что Мороз уже никто

Председатель Верховной Рады пятого созыва Александр МОРОЗ не вправе публиковать никакие правовые акты парламента.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

В сообщении, в частности, приводится позиция И.ПУКШИНА, что опубликование 19 июня 2007 года в газете «Голос Украины» за подписью А.МОРОЗА Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (с пометкой «Фотокопии текста закона») «осуществлено с нарушением Конституции Украины».

Исходя из требований ст. 88 Основного Закона Украины, неполномочность парламента Украины (в данном случае ВР пятого созыва) влечет за собой потерю полномочий ее спикера. Поэтому А.МОРОЗ не вправе публиковать за своей подписью никакие акты парламента, отмечает И.ПУКШИН.

Представитель Секретариата объяснил, что в связи с досрочным прекращением полномочий парламентариев от «Нашей Украины» и БЮТ 3 июня текущего года Верховная Рада Украины перестала быть полномочной. «Неполномочный орган не может принимать законы, тем более, их публиковать», – отметил И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата Президента растолковал, что председатель украинского парламента (согласно со ст.94 Конституции Украины) вправе публиковать за своей подписью закон в случае преодоления Верховной Радой президентского вето на документ, не подписанный главой государства на протяжении десяти дней со дня поступления на подпись. Поэтому указанный нормативный акт был опубликован в нарушение конституционной процедуры.

Учитывая изложенное, опубликование за подписью А.МОРОЗА «фотокопии» принятых 19 июня 2007 года неполномочным парламентом изменений к Закону «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» не может рассматриваться как опубликование в установленном Конституцией Украины порядке нормативных актов Украины.

«Таким образом, Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» остался в неизменной редакции», – отметил И.ПУКШИН.