Мороз предупредил Америку: это трагически закончится для Украины

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ утверждает, что сейчас происходит подготовка к фальсификации результатов досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

А.МОРОЗ также заявил, что досрочные выборы нужны «не для формирования нового парламента, это только повод для проведения референдума относительно изменений в Конституцию”. “Это трагически закончится для Украины», уверен председатель ВР V созыва.

Он отметил необходимость строгого соблюдения Конституции со стороны всех должностных лиц и, в первую очередь, Президента.

Вместе с тем, сказал А.МОРОЗ, «глава государства хочет абсолютной власти, авторитаризма, диктаторской модели правления», против чего он сам категорически выступал раньше.

Председатель ВР подчеркнул недопустимость внесения изменений в Конституцию Украины «под конкретную фамилию».

А.МОРОЗ подверг критике последние инициативы Президента. Он отметил, в частности, что введение двухпалатного парламента расколет Украину, объяснив, что унитарному государству не нужен двухпалатный парламент. Идея отмены депутатского иммунитета, сказал А.МОРОЗ, тоже абсолютно не новая. Он напомнил, что в изменениях в Конституцию депутатский иммунитет предлагают существенно ограничить.

При этом он высказался за необходимость ограничения иммунитета также и Президента, и судейского корпуса.