Мороз не понимает, что делала СБУ в типографии

Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятый Верховной Радой 19 июня 2007 г., не обнародован официально, а опубликованы фотокопии этого закона в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он отметил, что были опубликованы фотокопии этого закона, как своеобразное предложение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подписать данный закон и ввести его в действие.

А.МОРОЗ добавил, что таким образом Верховная Рада показала, что данный закон принят и поэтому нет оснований для того, чтобы на эту же тему выходил Указ Президента.

А.МОРОЗ отметил, что согласно Конституции Украины, если Президент Украины не вернул закон в парламент со своими предложениями, то через 15 дней он должен его подписать.

При этом председатель ВР подчеркнул, что возникла коллизия, поскольку Президент обязан в этой ситуации подписать данный закон согласно Конституции, но он этого делать не хочет и «давал гарантию Кабинета Министров Украины, что он это сделает».

Председатель ВР отметил, что в этой ситуации нельзя было ожидать, пока появится Указ Президента Украины по данному поводу и таким образом «еще больше будет калечиться законодательство и Конституция Украины».

По его словам, это была демонстрация со стороны парламента, что закон принят, и его нужно подписать.

«Создалась коллизия, вокруг которой упражняются некоторые политологи и авантюристы», - считает А.МОРОЗ. По его словам, авантюристы говорят о том, что «МОРОЗ хочет заработать что-то на выборы».

Он также отметил, что о таких вещах пишут те, кто «хочет сохранить недостатки закона, которые давали им возможность кормиться с него». Поэтому председатель ВР считает, что «сейчас дело за Президентом – если он хочет чтобы порядок был, тогда подпишет закон и на этом поставим точку».

Он считает «абсолютно бессмысленными аргументы», что когда закон будет подписан, то «МОРОЗ заведет в сессионный зал народных депутатов».

По его словам, будет «ли подписан закон, или нет, депутаты в сессионный зал зайдут» (очевидно, речь идет о внеочередной сессии ВР – УНИАН).

Говоря о ситуации с препятствованием работе редакций «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр», А.МОРОЗ отметил, что его все это удивляет.

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что появилось решение суда «без существования предмета рассмотрения». «Меня удивляет появление представителей СБУ в типографии, каким образом это относится к функциям СБУ», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, «за всем этим четко просматривается координация со стороны Секретариата Президента».

Он отметил, что было обращение к «Урядовому кур’єру» и «Голосу Украины» об опубликовывании информации, в частности, пресс-служба ВР, что это был «тот материал, который свидетельствует о сделанной работе парламента и теперь нужно предпринимать шаги тем, кто обязан этот закон подписать».

А.МОРОЗ подчеркнул, что это действительно конфликтный вопрос, поскольку в Украине «установилось традиция или практика растаскивать бюджетные средства в колоссальных объемах».

По его словам, кое-кто не заинтересован, чтобы были исправлены недостатки, которые есть в нынешнем законе.

Как сообщал УНИАН, номер «Урядового кур’єра» от 7 июля вышел очень ограниченным тиражом в связи с тем, что народный депутат от оппозиции и сотрудник СБУ на основании судебного постановления о запрещении публиковать текст Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятого Верховной Радой 19 июня 2007 г., заблокировали процесс печати.

В то же время, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявил, что в «Урядовом кур’єре» должна была быть опубликована информация пресс-службы Верховной Рады относительно высказываний Президента Украины о законе о госзакупках, а также в газете должны были быть напечатаны фотокопии текста этого закона. Речь идет не о тексте закона и не о вступлении им в действие, а всего лишь о фотокопиях, подчеркнул министр Кабинета министров.