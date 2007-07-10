Мороз знает, когда вернется Цушко

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО может вернуться в Украину 15-16 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.

Он отметил, что имел разговор с В.ЦУШКО, и «создалось впечатление, что 15-16 июля он может приступить к работе».

При этом, А.МОРОЗ, отвечая на вопрос УНИАН, возможна ли отставка В.ЦУШКО по состоянию здоровья, сказал: «Невозможна, потому что он приступит к работе, как только закончится больничный».

Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику.