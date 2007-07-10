Цушко ”поправляется уже”
12:08, 10 июля 2007Политика
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Корниенко ждет шефа
|Михаил Корниенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
По его словам, он вчера разговаривал с В.ЦУШКО. «Он поправляется уже», - сказал М.КОРНИЕНКО.
По словам первого заместителя министра, как только врачи позволят, В.ЦУШКО вернется в Украину.
«Я думаю, это произойдет скоро», - сказал М.КОРНИЕНКО.
Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику.
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