Украина пересмотрит цену за базирование Черноморского флота РФ
Ющенко пока не может назвать цифр
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что цена за базирование Черноморского флота РФ на территории Украины будет пересмотрена.
Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Времени новостей» (от 10 июля).
«Политика Украины должна быть прогнозируемой. Есть вещи, которые формируются на годы вперед, и их невозможно решить в один присест. Безусловно, стоимость базирования Черноморского флота будет изменяться, поскольку она связана с другими факторами, которые влияют на окончательную цену», - сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он добавил, что сегодня цифры не могут быть названы, поскольку вопрос пребывания Черноморского флота в Крыму находится в стадии изучения. «Задача специально созданной комиссии - начать переговорный процесс и составить план действий на этот и следующий год. Это тема деликатная, но ее нужно решать», - сказал Президент Украины.
Как сообщал УНИАН, на вторую половину августа запланирована встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Предусмотрено, что стороны обсудят подписание Плана действий Украина-Россия на 2007-2008 гг.