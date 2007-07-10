Украина пересмотрит цену за базирование Черноморского флота РФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что цена за базирование Черноморского флота РФ на территории Украины будет пересмотрена.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Времени новостей» (от 10 июля).

«Политика Украины должна быть прогнозируемой. Есть вещи, которые формируются на годы вперед, и их невозможно решить в один присест. Безусловно, стоимость базирования Черноморского флота будет изменяться, поскольку она связана с другими факторами, которые влияют на окончательную цену», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он добавил, что сегодня цифры не могут быть названы, поскольку вопрос пребывания Черноморского флота в Крыму находится в стадии изучения. «Задача специально созданной комиссии - начать переговорный процесс и составить план действий на этот и следующий год. Это тема деликатная, но ее нужно решать», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, на вторую половину августа запланирована встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Предусмотрено, что стороны обсудят подписание Плана действий Украина-Россия на 2007-2008 гг.