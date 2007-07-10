Герман вышила Януковичу сорочку

В понедельник премьер-министру Виктору Януковичу исполнилось 57 лет. Свой день рождения глава правительства отметил в Барселоне, где проходит курс реабилитации после операции на колене.

По словам советника премьера Анны Герман, к Виктору Федоровичу большинство соратников не полетело и готовятся поздравить его уже после возвращения в Украину. Сама же Анна Герман рассказала "Сегодня", что самостоятельно вышила в подарок Виктору Януковичу сорочку: "Вышивала крестиком, очень долго, в ней попыталась соединить элементы орнамента Восточной и Западной Украины", — говорит Герман.

Глава киевской организации Партии Регионов Василий Горбаль сказал, что приготовил в подарок премьеру картину: "Я купил ее на одном аукционе. Это картина была написана еще в 1969 году украинским художником Иваном Дзюбаном, называется "Мой родной край", и на ней изображен донецкий пейзаж. Думаю, Виктор Федорович повесит ее в Кабмине, она достаточно большая, где-то полтора на полтора метра, такой себе офисный вариант".

Друг семьи Януковича артист Ян Табачник рассказал, что подарит премьеру медальон из серебра и золота: "Это очень красивый медальон, на нем написано "Душу — Богу, честь — никому". Делали его по моему спецзаказу". Общий подарок от всей партии доверили выбирать Раисе Богатыревой, в прошлом году Раиса Васильевна выбрала в подарок лидеру партии старинную икону. Иконами задаривают премьера и "регионалы" Тарас Чорновил и Юрий Болдырев. В частности, последний сказал: "Мы вместе с Архиепископом Львовским и Галицким Августином выбрали в подарок премьеру, как человеку верующему, предмет духовного содержания", однако что это за предмет, Болдырев сказать не захотел.

Кроме того, 9 июля, в День рождения премьера, была опубликована его вторая книга "...И год во власти" (первая книга называлась "Год в оппозиции"). Официально в продаже она появится 4 августа.