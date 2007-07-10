Ющенко на два дня уезжает в Венгрию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 10-11 июля осуществит государственный визит в Венгерскую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель визита – дальнейшее улучшение двусторонних отношений и оживление сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

10 июля Президент Украины встретится Президентом Венгерской Республики Ласло ШОЙОМОМ, с премьер-министром ВР Ференцем ДЮРЧАНЕМ и председателем Государственного Собрания ВР Каталин СИЛИ. В этот же день В.ЮЩЕНКО выступит перед представителями политических и бизнесовых кругов Венгрии.

11 июля глава Украинского государства проведет встречу с активом Республиканского органа самоуправления украинцев Венгрии и членами президиума Европейского конгресса украинцев. Программой визита предусмотрено, что В.ЮЩЕНКО осмотрит Дунайский металлургический комбинат «Дунаффер». Кроме того, во второй день государственного визита Президент Украины и Президент Венгрии откроют в Будапеште памятник Тарасу Шевченко.