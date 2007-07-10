Акция протеста против учений Си Бриз в Одессе (10 фото)

В Одессе официально объявлено об открытии двусторонних украинско-американских тактических учений военно-морских сил «Си Бриз-2007», которые проводятся в духе программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Сотни военнослужащих-участников учений собрались по этому поводу в Доме офицеров Южного оперативного командования, где руководители «Си Бриз-2007» также встретились с аккредитованными на учениях журналистами.

Как отметил первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Виктор МАКСИМОВ, «это юбилейные учения для Украины – впервые отечественные военнослужащие принимали в них участие в 1997 году. Нынешние маневры самые отличаются от предыдущих тем, что они самые масштабные – всего в миротворческих операциях “Си Бриз-2007” задействовано 22 военных корабля и свыше двух с половиной тысяч военнослужащих и наблюдателей из 13 стран».

На Приморском бульваре - собрались на „протестную” встречу с лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО несколько сот коммунистов и прихожан храмов Одесской епархии УПЦ Московского патриархата.

Отдельно от коммунистов и православных проводит пикетирование учений группа прогрессивных социалистов во главе с лидером ПСПУ Натальей ВИТРЕНКО. Главная цель, по ее словам, сделать так, чтобы «украинская земля горела под ногами натовцев. В отличие от коммунистов, использующих протестные акции против международных учений исключительно в предвыборных целях, мы не будем объединиться с так называемым «антинатовским комитетом».

Фото Алексея Сувирова / УНИАН