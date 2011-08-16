Соколовского уже везут в Киев с милицией

Экс-уполномоченный президента Ющенко по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в сопровождении милицейских машин едет в Киев.

Об этом он сообщил "Украинской правде".

По его словам, представители милиции прибыли во вторник в Хмельницкую область, где он проходит лечение, и попросили прибыть в суд.

"Они вели себя максимально корректно. Сейчас я в своей машине еду в Киев. В данный момент заехал в Хмельницкий", - сказал он.

Соколовский не смог сообщить других подробностей, отметив, что находится за рулем.

Ранее источники "Украинской правды" сообщили, что во вторник в город Сатанив Хмельницкой области, где Соколовский проходил лечение, прибыла группа милиционеров, которая попросила его ехать в Киев.

Соколовский отказался садиться в милицейскую машину, но согласился ехать в суд сам.

Как известно, Соколовский вызван в суд на 9:30 17 августа.