Соколовского уже везут в Киев с милицией
Лечится в Хмельницкой области
Экс-уполномоченный президента Ющенко по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в сопровождении милицейских машин едет в Киев.
Об этом он сообщил "Украинской правде".
По его словам, представители милиции прибыли во вторник в Хмельницкую область, где он проходит лечение, и попросили прибыть в суд.
"Они вели себя максимально корректно. Сейчас я в своей машине еду в Киев. В данный момент заехал в Хмельницкий", - сказал он.
Соколовский не смог сообщить других подробностей, отметив, что находится за рулем.
Ранее источники "Украинской правды" сообщили, что во вторник в город Сатанив Хмельницкой области, где Соколовский проходил лечение, прибыла группа милиционеров, которая попросила его ехать в Киев.
Соколовский отказался садиться в милицейскую машину, но согласился ехать в суд сам.
Как известно, Соколовский вызван в суд на 9:30 17 августа.