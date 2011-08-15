"Батькивщина" убрала палатки и снова расставила

Сегодня в Днепропетровске городская организация партии «Батьківщина» снова установила палатки, в которых организованы выездные общественные приемные депутатов от партии в местных советах.

Об этом УНИАН сообщил председатель днепропетровской городской организации «Батьківщини» Максим КУРЯЧИЙ.

По его словам, сегодня депутаты известили органы местной власти об установке 21 палатки в разных районах Днепропетровска.

«Мы выполнили решение Днепропетровского административного окружного суда о запрещении установки 20 палаток на площади Ленина от 12 августа и демонтировали их. Сегодня палатки установлены по всему городу, в частности, 4 из них - на площади Ленина», - сказал М.КУРЯЧИЙ.

По его словам, выездные общественные приемные депутатов будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Как сообщал УНИАН, Днепропетровский административный окружной суд 12 августа в 22.45 удовлетворил иск горисполкома о запрещении установки палаток партии «Батьківщина» на площади Ленина с 00.00 13 августа.

Суд мотивировал свое решение п. 5 ст. 182 Административного кодекса Украины «в интересах национальной безопасности и общественного порядка».