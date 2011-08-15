У Тимошенко решили, что ключевой свидетель высказался в ее пользу

Один из ключевых свидетелей по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО подтвердил отсутствие состава преступления в ее действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя допрос заместителя директора Института государства и права имени Корецкого Владимира НАГРЕБЕЛЬНОГО, который предоставил заключение по поводу законности подписания директив премьер-министра по газовому делу.

По словам С.ВЛАСЕНКО, свидетель подтвердил, что Ю.ТИМОШЕНКО действовала в пределах закона, подписанные ею директивы соответствовали законодательству, а сама она имела право подписывать подобные документы.

«Поэтому абсолютно не понятно, что рассматривается сейчас, почему ТИМОШЕНКО находится за решеткой и что второй месяц слушается в Печерском суде», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.