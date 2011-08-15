Суд отказал Тимошенко в вызове как свидетелей четырех экс-министров

Суд отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в вызове в качестве свидетелей бывших членов правительства, которые присутствовали на заседании Кабмина 19 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита настаивали на привлечении в качестве свидетелей Григория НЕМЫРИ, Юрия ЛУЦЕНКО, Ивана ВАСЮНИКА, Петра КРУПКО.

Как отметил в своем решении председательствующий на процессе судья Родион КИРЕЕВ, учитывая, что подсудимая уже во второй раз обращается в суд с ходатайством о вызове в качестве свидетелей указанных лиц, суд считает преждевременным заявленное ходатайство и отмечает, что оно может быть передано, когда судебный процесс достигнет стадии дополнения.

Учитывая изложенное, суд отказал Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО уже ходатайствовала о вызове в качестве свидетелей бывших членов своего правительства и представителей "Укртрансгаза": экс-министра Кабинета министров Петра КРУПКО, экс-вице-премьера Григория НЕМЫРИ, бывшего исполняющего обязанности министра Игоря УМАНСКОГО, экс-министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, заместителя председателя КРУ Наталии РУБАН, представителя компании Ernst & Young и других.