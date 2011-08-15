За Тимошенко вступились два профсоюза

Конфедерация свободных профсоюзов Украины и Независимый профсоюз горняков Украины требуют от Печерского райсуда Киева изменить меру пресечения для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и освободить ее из-под ареста.

Об этом под стенами Печерского райсуда заявил руководитель этих организаций Михаил ВОЛИНЕЦ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«От этих двух профсоюзных органов я уполномочен подать в Печерский суд ходатайства об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО. Кроме того, в этих письмах мы четко изложили, какая ситуация была в той же угольной промышленности, медицине, образовании, – и что происходит сейчас», - сообщил М.ВОЛИНЕЦ.

Обращение от профсоюзов продемонстрировал Виктор ТРИФОНОВ - депутат Димитровского горсовета Донецкой области, председатель местной организации Независимого профсоюза горняков, кавалер ордена «Шахтерская слава».

«Я являюсь депутатом города, который одно время выдвинул Виктора ЯНУКОВИЧА на звание почетного жителя города. Я бы хотел сказать своему земляку, чтобы он подумал, что он является Президентом не какой-то отдельной области или региона, а Президентом Украины. И преследовать своего политического конкурента-женщину, я считаю, по крайней мере, непорядочно», - заявил В.ТРИФОНОВ.

Он добавил, что побывал на заседании Печерского райсуда столицы по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы будем все делать для того, чтобы Юлия ТИМОШЕНКО имела законное право на защиту, а вся страна прекрасно понимает: если такого права у нее не будет, значит, никто не поверит в приговор, какими бы красивыми фразами он не был изложен», - заявил В.ТРИФОНОВ.