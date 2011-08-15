Тимошенко хочет взять на поруки Тягнибок

Председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК обратился к судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ с заявлением о готовности лично взять на поруки экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в заявлении О.ТЯГНИБОКА говорится: «Факт немотивированного ареста стал подтверждением того, что это криминальное преследование имело выборочный характер, было непрозрачным и превратилось в пример использования правосудия как средства достижения политических целей. События, которые состоялись в Печерском суде Киева 5 августа, являются большим шагом назад в развитии демократических принципов устройства нашего государства, составляющей частью политической жизни которого должна быть честная конкуренция власти и оппозиции, дополняющих и контролирующих друг друга. Мы не хотим, чтобы в Украине была установлена диктатура».

«С учетом изложенного и на основании ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Украины обращаемся к Вам с этим заявлением, которым информируем, что мы обязываемся взять ТИМОШЕНКО Юлию Владимировну на личные поруки во время рассмотрения уголовного дела № 49-3151. Ручаемся за ее надлежащее поведение относительно явки по каждому вызову в суд и гарантируем ее присутствие в суде по каждому требованию», говорится в заявлении.