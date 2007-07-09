Ющенко и Качинский тет-а-тет поговорят о футболе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, главная цель поездки – рабочая встреча с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ для согласования совместных действий по подготовке и проведению в Украине и Польше Чемпионата Европы по футболу (Евро-2012). Президенты планируют встретиться один на один, а затем в составе делегаций, а также пообщаться с украинскими и польскими журналистами.

Во время встречи стороны планируют обсудить вопросы создания украинско-польского Координационного совета по подготовке и проведению европейского футбольного форума, созданию соответствующей нормативной базы, в частности межгосударственного соглашения по координации действий двух стран. Запланировано также, что главы государств рассмотрят вопросы, которые будут вынесены на заседание УЕФА, посвященное проведению Евро-2012.