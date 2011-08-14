Милиция запугивает участников митинга в поддержку Тимошенко?

Милиция запугивает участников митинга в поддержку экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО возле Печерского райсуда Киева.

Об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Битькивщина».

По его словам, из каждой области в палаточный городок оппозиции, который находится возле Печерского райсуда, прислали представителей областных управлений Министерства внутренний дел.

«Они подходят вместе с работниками внешнего наблюдения МВД к представителям областных организаций партии «Битькивщина», снимают их на камеру, спрашивают, откуда и зачем ты приехал, где работаешь», - сообщил депутат.

«Все эти действия милиции направлены на то, чтобы запугать людей и сделать так, чтобы другие сюда не могли приезжать», - подчеркнул Ю.ОДАРЧЕНКО.