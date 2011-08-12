В Луганской области создан Комитет сопротивления диктатуре

В Луганске создан Комитет сопротивления диктатуре, который объединил представителей оппозиционных партий области.

Об этом УНИАН сообщила председатель Луганской областной организации партии ВО «Батькивщина» Ирина ВЕРИГИНА, координатор Комитета.

«Сейчас мы созываем все демократические оппозиционные общественные организации Луганщины на всеукраинское вече по защите страны. Украинский народ не будет спокойно сидеть и смотреть, как над лидером оппозиции чинят расправу, ведь в будущем такой беспредел может случится с каждым. Нужно объединяться и защищать друг друга», - сказала И.ВИРИГИНА.

Она также сообщила, что на первом заседании представители Комитета приняли соответствующее заявление, в котором призвали всех сограждан встать на защиту демократии.

«Репрессии против общественных деятелей, аресты оппозиционных партийных лидеров, жесткая цензура стали для правящего режима средствами устранения политических оппонентов, подавления свободы слова, попыткой установления в Украине диктатуры», - говорится в тексте заявления, принятого Комитетом сопротивления диктатуре Луганщины.

Под заявлением подписались представители ВО «Батькивщина», Фронту змін, Партии реформы и порядок, Украинской народной партии, ВО «Свобода», Народного руха Украины, партии «За Украину!», Нашей Украины, Европейской партии и ряда общественных организаций Луганской области.

Кроме того, по словам И.ВИРИГИНОЙ, продолжается сбор подписей под ходатайством об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО. Уже собрано более 10 тысяч подписей, сообщила активистка.