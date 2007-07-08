Ющенко знает, кто его отравил и ждет пойманных падлюк

Следствие установило, кто и каким образом отравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом Глава государства заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье вечером.

“Следствие дошло до обстоятельств, кем формировалась порция, кем подавалась и как она попала к В.ЮЩЕНКО, который это был час, что это были за продукты”, - подчеркнул Президент.

По его словам, на сегодня медициной установлено, как проявляются симптомы отравления диоксином, какой их характер .

В. ЮЩЕНКО отметил, что два года назад, когда это с ним произошло, никто об этом еще не знал. “Поработали лаборатории, поставлена точка”, - сказал он.

“Теперь есть несколько падлюк, которых нужно поймать и привлечь к закону”, - сказал он, выразив уверенность, что это обязательно будет сделано.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал тех, кто насмехался над его состоянием: “Александр Александрович (МОРОЗ – УНИАН) советовал мне сало есть. А я ему тогда говорил, знаете, Вы можете и сало есть, вы можете и полову есть, но если туда подсунут диоксин, то Вас ожидает такая же судьба, как и меня. Другой большой оратор и политик рекомендовал серной кислоты выпить - вот был бы поступок! А то диоксин - это вроде бы как пиар, который ЮЩЕНКО придумал. Кто-то третий говорил, что я сделал операцию на лице, потому что хотел стать красавцем. Мне этого вроде бы не хватало и нужно было это делать. Я это все пережил”, - отметил Президент. При этом он подчеркнул, что простил всех, кто говорил такие вещи: “Они все оказались ниже тех обстоятельств, в которые я попал”.