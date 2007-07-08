Ющенко обещает сделать Януковича премьером, если...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра в случае, если Партия регионов в новом парламенте сформирует коалицию.

Об этом Глава государства сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в прошлый раз он также внес кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, поскольку была сформирована коалиция, которая его предложила

При этом он отметил, что не хочет говорить теперь о том, каким образом создавалась нынешняя коалиция.

“Президент в этом вопросе должен признать один факт – выборы состоялись. Их признали все. Они законные. Коалиция сформирована. Она предложила кандидатуру премьер-министра. Я ее рассмотрел и подал в парламент”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отказался называть фамилию человека, которого бы он хотел видеть в должности премьера. Он отметил, что это может быть расценено как давление на избирателей. Говоря в целом, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы этот человек “глубоко понимал национальные приоритеты Украины”.

“Это должен быть человек, который не боится сказать, что он патриот Украины, не боится говорить на украинском языке...”, - сказал Глава государства. Он также прибавил, что премьер должен понимать, что украинская политика “должна твориться в Киеве, а не в других столицах”.