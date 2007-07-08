БЮТ продолжает чистить ряды

Винницкая областная организация Блока Юлии ТИМОШЕНКО предложит на съезде блока в августе исключить 14 с 27 депутатов Винницкого городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель винницкой облорганизации БЮТ Георгий ФИЛИПЧУК.

По его словам, в целом БЮТ планирует применить норму императивного мандата к 25 депутатам советов в Винницкой области.

Руководитель винницкого БЮТа считает, что кандидаты на исключение из состава депутатов не являются “врагами БЮТ”. “Но мы считаем, если конкретные депутаты не хотят сотрудничать с той политической силой, от которой они избраны и имеют другую политическую точку зрения, то такие депутаты не имеют права представлять БЮТ в представительских органах власти”, - прибавил Г.ФИЛИПЧУК.

Как сообщал УНИАН, в феврале 8 депутатов Винницкого городского совета вышли из состава фракции БЮТ и создали фракцию “БЮТ-Батькивщина”. Депутаты оставили фракцию в знак несогласия с проведенной ею политикой. После чего, фракция БЮТ в Винницком горсовете исключила из своего состава председателя винницкой городской организации "Батькивщина" Генадия ТКАЧУКА. После посещения Винницы Юлией ТИМОШЕНКО, эти две фракции опять объединились.

В целом фракция БЮТ в Винницком совете составляет большинство депутатского корпуса, объединяя 27 с 50 депутатов.