Верка Сердючка хочет стать депутатом ВР

Андрей ДАНИЛКО собирается создать свою партию и стать депутатом Верховной Рады Украины.

На фестивале "Славянский базар" А.ДАНИЛКО рассказал, что планирует организовать предвыборный блок под названием "Против всех", сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По его словам, жители Украины устали от выборов. Певец добавил, что Верка СЕРДЮЧКА может драться и кричать в Верховной Раде не хуже нынешних депутатов.

А.ДАНИЛКО говорит, что его героиня вряд ли будет ходить на заседания парламента в своих сценических костюмах.