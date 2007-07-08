Тимошенко рассчитывает на еще одни выборы

Шевченковский районный суд Киева вынес решение, согласно с которым депутаты Киеврады от Блока Юлии ТИМОШЕНКО, которых съезд лишил депутатства за участие в коррупции с землей, на сегодня уже действительно не депутаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявила журналистам сама лидер блока в субботу.

«Такое решение на руки мы получили, и считаем, что и мэр города, и депутаты, которые лишены своих полномочий в результате участия в коррупции с землей, что они больше не будут присутствовать на сессии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Что касается введения новых депутатов, нам еще необходимо определенное время, чтобы мы завели новых депутатов, но тех, которые нарушили обещания перед киевлянами, эти депутаты уже убраны», - отметила лидер БЮТ.

Она подчеркнула, что заседания Киеврады, в которых будут принимать участие экс-депутаты от БЮТ, «через суд будут признаваться не правомочными».

«То есть дележ земли для ЧЕРНОВЕЦКОГО и его земельной мафии завершился», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ рассчитывает, что «буквально сразу после выборов в Верховную Раду состоятся выборы городского председателя Киева».

«Таких масштабных коррупционных действий с землей, с собственностью города Киева, с финансами, которые есть сейчас, Киев еще никогда не видел ни при прежнем мэре, ни при каком-либо мэре такого не было», - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.