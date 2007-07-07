Тарасюк готовится дать задний ход из мегаблока?

Только межпартийный съезд Народного Руха Украины должен одобрить решение об избирательном списке и поставить точку в вопросе о его формировании. Об этом заявил журналистам председатель НРУ, один из лидеров блока «Движение – Украинская Правица» Борис ТАРАСЮК по окончании заседания центрального провода НРУ в субботу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, Б.ТАРАСЮК также отметил, что «список и «десятки», и «двадцатки», и «сотни» принимаются на межпартийном съезде - это требование закона, остальное – это пиар-акции».

«Сейчас стоит вопрос о создании блока демократических сил и создании единой национально-демократической партии. Эта партия должна образовываться путем слияния партийных ячеек районных и областных организаций, а не путем роспуска», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его словам, съезд партии принял решение, с кем НРУ будет блокироваться. «Поскольку появились новые субъекты в создании блока, решением съезда мы должны согласиться или не согласиться на создание блока с этими новыми политическими субъектами», - заявил Б.ТАРАСЮК.

Он выразил надежду, что съезд примет «положительное решение о блокировке с теми, кто подписал Декларацию об объединении демократических сил».

По словам Б.ТАРАСЮКА, необходимо вернуться к идее создания единой национально-демократической партии. «Мы предложили свое видение. Другие участники, очевидно, также приобщатся к этому процессу. Когда мы разработаем принципы, программу, механизм объединения, тогда перед съездом партий встанет вопрос создания единой национально-демократической партии», - отметил лидер НРУ.